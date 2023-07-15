15 Temmuz’un 7’inci yıl dönümünde şehitler mezarları başında anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında vali Ersin Yazıcı ve protokol üyeleri ilk olarak Uncalı Şehitliğini ziyaret etti. Ziyarette Vali Yazıcı'ya AK Parti Antalya Milletvekili ve Dışişleri eski Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, 3.Piyade Eğitim Tugayı Komutanı Piyade Albay Kemal Çakıroğlu, İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş eşlik etti. Hain darbe girişiminde Ankara'da şehit olan Polis Memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın Antalya Uncalı Mezarlığı'ndaki mezarı, Vali Ersin Yazıcı ve protokol üyeleri tarafından ziyaret edildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda şehitler için dualar edildi, mezarları ziyaret edilerek karanfiller bırakıldı.

ALLAH ŞEHİTLERİMİZİN MEKANINI CENNET EYLESİN

Şehit mezarlarını gezip karanfil bırakan Vali Yazıcı, şehit aileleriyle de yakından ilgilendi. Şehit aileleriyle görüşüp sabırlar dileyen Vali Yazıcı; "Allah tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Şehitlerimiz, gazilerimiz ve yüce Türk milleti sayesinde bugün vatanımızda birlik ve beraberlik içinde yaşıyoruz. Allah tüm şehitlerimizden razı olsun. Rabbim bu vatan uğruna şehit olan kahramanlarımız ile bizleri cennette bir araya getirsin. Bu millete de bir daha şehit acısı yaşatmasın inşallah" dedi.

KORKUTELİ İLÇESİNDE KABRİ BAŞINDA ANILDI

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Uncalı Şehitliği'ni ziyaretin ardından Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve protokol üyeleri, 15 Temmuz gecesi darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde hainlerin açtığı ateşle şehit düşen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Yasin Naci Ağaroğlu'nun Korkuteli ilçesinde bulunan mezarını ziyaret etti. Şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okunan ziyarette Vali Yazıcı'ya Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, 3. Piyade Eğitim Tugayı Komutanı Piyade Albay Kemal Çakıroğlu, İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş eşlik etti. Program kapsamında şehidin Korkuteli Yazır Mezarlığı'nda bulunan kabrini ziyaret eden Vali Yazıcı ve protokol üyeleri, şehitler için dua ederek şehidin mezarına karanfil bıraktı.

ALNIMIZ AÇIK BAŞIMIZ DİK

Kabir ziyaretinde konuşan 15 Temmuz Şehidi Yasin Naci Ağaroğlu'nun babası Osman Ağaroğlu; "Nasıl ki 7 sene önce şu meydanda 3 koldan buraya iştirak ettiniz, nüfusta bizim olarak görünse de tüm Türkiye'nin evladı olan Yasin Naci Ağaroğlu için geldiniz, bugünde aynı özveriyle buraya geldiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Biz kadere inanıyoruz, takdire inanıyoruz. Onun için biz de ölüm yok olma değil yeni bir hayata geçiştir. Onun için biz üzüntülü ve kederli değiliz. Biz her zaman devletimize ve milletimize hayırlı bir evlat yetiştirme gayretinde olduk. Oda Allah'a şükürler olsun ki yüzümüzü kara çıkarmadı ve bütün milletin sevgisini kazandı. Onun için bizim alnımız açık ve başımız dik." diye konuştu.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLELEBET PAYİDAR OLACAKTIR

15 Temmuz Şehidi Yasin Naci Ağaroğlu'nun kabrini ziyarette açıklamalarda bulunan Vali Yazıcı; "Öncelikle 15 Temmuz hain darbe girişimini hep birlikte lanetliyoruz. Rabbim bir daha böyle üzücü olaylarla Türk Milletini karşı karşıya bırakmasın. Bugün burada Yasin Naci kardeşimizi anmak için toplandık. O hain gecede, şehitlerimiz devletimize, milletimize, cumhuriyetimize, ülkemize zarar gelmemesi için canlarını feda ettiler. O hainlerin yapmış olduğu darbe girişimine karşı canlarını siper ederek durdurdular. Yasin Naci kardeşimiz bu ülkenin bekası için, Cumhuriyetimiz için, demokrasimiz için gözünü kırpmadan diğer şehitlerimiz gibi canını feda ederek şehadete ulaştı. Rabbim bir daha bu kötü imtihanları Milletimize göstermesin inşallah. Osman Hocamıza da teşekkür ediyorum. Böylesine güzel bir evladı yetiştirdiği için. İnanıyoruz ki bu ülkede milyonlarca Osman Hocamız var. Biz ülkemizin bir tek çakıl taşını kimseye teslim etmeyeceğimiz gibi bayrağımızı da kimse indiremeyecek, ezanımızı da kimse susturamayacaktır. Acımız hala büyük ve taze. Ama büyük Millet ve büyük devlet olarak yolumuza devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" şeklinde konuştu.

15 TEMMUZ ŞEHİDİ YASİN NACİ AĞAROĞLU'NUN KORKUTELİ'NDEKİ EVİ ZİYARET EDİLDİ

15 Temmuz Şehidi Yasin Naci Ağaroğlu'nun kabrini ziyaretin ardından Vali Yazıcı ve protokol üyeleri, şehit Yasin Naci Ağaroğlu'nun baba ocağını ziyaret etti. Aileye taziye dileklerini ileten Vali Yazıcı; "Hain darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. Ama acımız hala taze. Şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız. Tekrardan başınız sağ olsun. Allah tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin." dedi.