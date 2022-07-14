15 Temmuz'un anısına Beste yarışması "Milletin zaferi milletin ruhuyla yeniden buluşacak"

15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi bestelerle yeniden hayat buluyor! Bahçelievler Belediyesi ve 15 Temmuz Derneği işbirliği ile 15 Temmuz Temalı Beste yarışması düzenleniyor.

Bahçelievler Kongre Merkezi'nde bugün düzenlenen 15 Temmuz Beste Yarışması basın lansmanına Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, 15 Temmuz Derneği Başkan Vekili A. Tarık Şebik, 15 Temmuz Derneği Genel Sekreteri Ziya Gültekin, 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Ayşe Varank Aslantürk ve Zekeriya Erdim katıl ile Temmuz beste yarışmasında jüri üyeliği yapacak olan Mustafa Şen, Elif Buse Doğan ve Yücel Arzen katıldı.

15 TEMMUZ'UN RUHUNU TAŞIYAN SANATÇILARI BULUŞTURACAK

Proje,15 Temmuz ruhunu yansıtan eserler besteleyen ve icra eden sanatçıları bir çatı altında toplayacak. Yarışma, profesyonel ve amatör farketmeksizin tüm besteciler ile şarkı sözü yazarlarına açık olacak. Birinci olan esere 50 bin, ikincisine 25 bin, üçüncüsüne 15 bin, finale kalan diğer 5 esere de düzenleme kurulu tarafından belirlenecek mansiyon ödülleri verilecek lira ödül verilecek. 15 Temmuz Beste Yarışması Düzenleme Kurulu jürisi tarafından 10 yapıt belirlenecek. Bu eserlerden Finale kalmaya hak kazanan 8 eser için, profesyonel aranjör tarafından bir albüm hazırlanacak.

Tanıtımda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, felaketle başlayıp zaferle sonuçlanan vatan savunmalarının çok olduğunu söyledi.

'EN GÜZEL ESERLER 15 TEMMUZ'LA ALAKALI OLMALI'

Çanakkale'yi, Sakarya'yı, Büyük Taarruz'u ve İzmir'i unutmadıkları gibi 15 Temmuz'u da unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirten Şen, "Bunun en güzel yolları, yollarından birisi müzik ama müziğe bir bütünün parçası olarak bakmak lazım. Yani genel anlamda kültür, sanat, edebiyat alanı bunun en doğru alanı. En güzel eserlerin geleceğini, içlerinden de seçmekte zorluk çekerek birisine birincilik, birisine ikincilik, birisine üçüncülük vereceğimizi yine zorlanarak mansiyon ödüllerine layık eserler çıkaracağımızı düşünüyorum." dedi.

Şen, en güzel eserlerin 15 Temmuz'a yazılması gerektiğini belirterek, "Ama en güzel romanlar da 15 Temmuz'a yazılmalı. Bir başka belediyemizle, bir başka kurumumuzla mesela bir roman yarışması, bir başka belediyemiz ya da bir başka kurumumuz hikaye yarışması, bir diğeriyle sinema filmi, bir diğeriyle televizyon filmi, bir diğeriyle kısa filmler, bir diğeriyle dizi filmler şeklinde yarışmalar ya da çalışmalar yapılması gerekiyor. Aynı şekilde en güzel şiirin de 15 Temmuz'a yazılması gerekiyor. Yine en güzel tiyatro oyunlarının 15 Temmuz üzerine yazılması ve oynanması, sahnelenmesi gerekiyor. Kültür, sanat ve edebiyat alanının tamamında ürünler, eserler ortaya koymak gerekiyor. Bir müzik eseriyle bırakmamak gerekiyor" diye konuştu.

'DIŞARIDAN PLANLANAN HAİN BİR ÖRGÜT'

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ise 15 Temmuz'daki darbe girişiminin dünyada ilk olduğunu belirtti.

Türkiye'nin çok darbeler gördüğüne, demokrasinin etkilendiğine dikkati çeken Bahadır, "40-50 yıldır dışarıdan planlanan, bizim içimizden, bizim kılığımıza girerekten bizim 'asker ocağımız, peygamber ocağı' dediğimiz, Mehmet'imizin ocağına giren, polisimizin ocağına giren, siyasi kadrolara giren, bazı şeyleri yönetmeye çalışan bir hain FETÖ örgütü kendi vatandaşlarını, kendi arkadaşlarını dahi öldürerek, ülkenin yönetimini ele geçirip belli yerlere teslim etmek amacıyla olan bir şey" şeklinde konuştu.



'15 TEMMUZ RUHUNU GENÇ NESİLLERE YENİ BİR MOTİVASYON OLACAK'

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç da 1 yıl sürecek beste yarışmasına oldukça fazla ilgi beklediklerini anlattı.

Turunç, yarışmanın bu ruha bir ivme ve farklı bir heyecan kazandıracağına değinerek, "Bu ruhu taşıyan insanların şevkini daha da arttıracak, genç nesillerimize yeni bir motivasyon olacak, onlarca ve yüzlerce beste buraya gönderilecek. Jürimiz son derece deneyimli. Arkadaşlarımızın, yarışmaya katılanları itinayla ödüllendirecekleri, takdir edecekleri eserler ortaya çıkacak. Biz de onlarla gurur duyacağız" ifadesini kullandı.

'15 TEMMUZ ŞARKISINI SADECE HÜR İNSANLAR SÖYLEYEBİLİR'

Jüri üyesi müzisyen Yücel Arzen ise 15 Temmuz'un, milletin 'haksızlığı bir daha kendime yaptırmayacağım' dediği gecenin adı olduğunu vurguladı.

Arzen, 15 Temmuz şarkısını sadece hür insanların söyleyebileceğini kaydederek, şöyle devam etti: "15 Temmuz, kendisinden hürriyeti alınmak istenen halkın müdafaası, mücadelesidir. Ancak hür insanlar kendilerine ait bir ses çıkarabilirler. Çünkü ancak hür insanların sesi olur. Hürseniz sesiniz vardır. İşte o sesi istiyoruz sizden. Özellikle genç arkadaşlardan, kendini hür, özgür hisseden arkadaşlardan. Bu arzunuzun sözlerini müziğe dökün ve bize gönderin. Marş olur, türkü olur, şarkı olur, senfoni olur, sonat olur, ne olursa olur. Sizden nasıl bir ses çıkıyorsa onu bekliyoruz. Ben kendi adıma çok merak ediyorum."

'ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ, BİR MEKTUPTAN ESİNLENEREK YAZILDI'

Yarışmanın jüri üyesi halk müziği sanatçısı Elif Buse Doğan da birçok kişinin bestelerini kendilerine ulaştıracağını ifade etti. 15 Temmuz'un vatan, millet ve bayrağın ne demek olduğunu yeniden anlatan bir kahramanlık destanı olduğunu belirten Doğan, "15 Temmuz gecesi bütün halkımız savaş uçaklarından, tanklardan ve silahlardan hiç korkmamış, kendi canını ortaya koymak ve vatanına, geleceğine sahip çıkmak için sokaklara dökülmüştür. Şimdi bize düşen görev ise 15 Temmuz'da şehitlerimizden aldığımız bu emanete sahip çıkmak, çok çalışmak ve bu mücadeleyi unutmamak ve unutturmamaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Ortak acıların unutulmaması için müziğin birleştirici gücünü kullanma, buradan destek alma ve yeni kuşaklara aktarmanın en önemli noktalardan biri olduğunu vurgulayan Doğan,"Biliyorsunuz ki Türk tarihi açısından büyük önem taşıyan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin türküsü, bir mektuptan esinlenerek yazılmıştır. Günümüzde hala 'Çanakkale İçinde'yi dinlediğinde duygulanmayan bir Türk yoktur' diye düşünüyorum. Bu yarışmamızın amacı da toplum olarak yaşadığımız bu ortak acıyı unutturmamak, ülkemize yeni eserler kazandırmak ve bestecilerimizi yeni eserler yazmaya teşvik etmek. Kalemine, duygusuna güvenen herkesin yarışmaya katılımlarını bekliyoruz." sözlerini sarf etti.

BAŞVURULAR 15 MART 2023'E KADAR AÇIK

"15 Temmuz Beste Yarışması"na başvurular, 15 Mart 2023'e kadar "on5sifir7besteyarismasi.com" internet sitesinden yapılabilecek.