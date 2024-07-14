15 Temmuz’un gizli  kahramanı Adem Çalkın SABAH’a konuştu

Milletvekili Adem Çalkın, 15 Temmuz 2016'da FETÖ Darbe Kalkışmasının olduğu gece Kars AK Parti İl Başkanlığı önünde yaptığı konuşmayla adeta kalkışmasının seyrini değiştirdi. Çalkın konuşmasında , " Bu ülkenin seçilmiş hükümetine ve Cumhurbaşkanımıza sahip çıkacağız. Askerde bizim, poliste bizim birbirine vurdurtmayacağız. Elebaşlarını yakalayıp adalete teslim edeceğiz. Biz bu saatten itibaren şer odaklarına izin vermeyeceğiz" ifadelerine yer vererek halkı motive etti.

"O GECE KÜKREMİŞ BİR DEV GÖRDÜM"

15 Temmuz gecesi tanıklarından 59 yaşındaki Atacan Akın, "Ben Adem başkanı hiç böyle görmemiştim. Küçük bedeniyle adeta kükremiş bir dev gibiydi. Etrafta 40 -50 civarında tank vardı. Adem başkan tankların önüne geçerek 'Kışlalarınıza geri dönün, bilmiyor musunuz. Kars halkı ölümden korkmaz, hainlere geçit vermeyiz'dedi. Bunu gören hainler geri gitmek zorunda kaldı." Şeklinde konuştu.

"DEĞİL FETÖ TÜM DÜNYA GELSEYDİ YİNE BİZİ YENEMEZDİ"

Aklının Başkan Erdoğan'da olduğunu ve onun için o gece durmadan dua ettiğini söyleyen Çalkın, "FETÖ'nün emrinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin içinde bulunan bir grubun kalkışması beni ve tüm Kars halkını öfkelendirdi. Değil FETÖ ve çetesi o gece tüm dünya gelse Kars onlara mezar olurdu. "dedi.

Başkan Erdoğan'ın çağrısı üzerine tekbirlerle meydanlara inen vatandaşları gören hainlerin korktuğunu ve çekildiğini anlatan Milletvekili Adem Çalkın, "Teşkilat başkanımız beni aradı partiyi açmamız gerektiğini ve orada tüm il, ilçe teşkilatlarımızda görevli kadın kollarımıza ve gençlik kollarımızı toplamamı istedi. Bunun üzerine ben de evden ayrıldım. Parti binasını açtık, 150 civarında arkadaşımız geldi. Partimizin ilçe teşkilatlarını aradık, maalesef Sarıkamış'a hainler el koymuştu. Vatandaşlar bir saat içinde hepsi sokağa döküldü. Sonra il binamıza tanklar gelmeye başladı. Onları uyardık siz bizim askerimiz misiniz ? Yoksa düşmanın mı? Bu hainlerin emirlerini dinlemeyin kışlanıza dönün dedim" şeklinde konuştu.