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Giriş Tarihi: 23.8.2024

1.5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde, 18 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1.5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında 11 milyon adet kök kenevir ve 4 bin 544 adet hapa da ekipler tarafından imha edilmek üzere el konuldu

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
1.5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi
Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirleri ve onun sokak satıcılarına yönelik olarak 18 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda; 1 ton 521,5 kg uyuşturucu madde, 11 milyon 936 bin 886 adet kök kenevir ve kök skunk ile 4 bin 544 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 63 zehir taciri ve sokak satıcısından 46'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek. Operasyonları gerçekleştiren jandarmamızı tebrik ediyorum" şeklinde açıklamada bulundu.
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1.5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi
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