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Giriş Tarihi: 22.5.2022

15 tost yiyene çeyrek altın hediye

15 tost yiyene çeyrek altın hediye
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 13 yıldır büfe işletmeciliği yapan Yaşar Korkmaz'ın 5 ay önce başlattığı kampanya ilgi çekiyor. Kormaz, yaptığı kampanyayla bir oturuşta 13 adet tost yiyene gram altın, 15 adet yiyene ise çeyrek altın hediye ediyor. Üstelik ücret de almıyor. Kormaz, 13 ve 15 adet yiyemeyenden ise kaç adet tost yediyse ücretini alıyor. Bu sayede talepleri artan Korkmaz, satışlarını daha da artırmayı hedefliyor. Farkındalık oluşturmak için böyle bir uygulama yaptığını ifade eden Korkmaz, "Günde 5 kişi kampanyaya katılıyor" dedi.

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15 tost yiyene çeyrek altın hediye
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