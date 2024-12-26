15 yaş altının sosyal medyaya kaydolması için veli izni gerekiyor

Fransa'da 2023'ten bu yana 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarına kaydolmaları veli iznine bağlanırken bu platformların, küçüklerin velisinden izin alıp almadığını doğrulamak için bir sistem oluşturulması zorunlu kılındı. Fransız makamları, bu kuralları uymayan platformlara, dünya genelindeki cirosunun yüzde 1'ine kadar para cezası verebiliyor. Ayrıca, veliler, platformlardan, 15 yaşındaki çocuklarının sosyal medya hesaplarını askıya alınmasını talep edebiliyor. Kötü muamele gören çocuklarla ilgilenen L'Enfant Bleu Derneği Genel Müdürü Laura Morin, internette birçok tehlikenin bulunduğuna işaret ederek bir ebeveynin çocuğunun fotoğrafını sosyal medyada paylaşmasının tehlikesine dikkati çekti.