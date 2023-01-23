15 yaşında baba katili oldu

İddiaya göre, Karayollarında işçi olarak çalışan Musa U. ile eşi şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşamaya başladı. 15 yaşındaki çocukları S.U. da annesi ile birlikte kaldığı süre içerisinde babası Musa U. ile arası bozuldu. Daha önce babasına çeşitli saldırılarda bulunan ve uzaklaştırma kararı verilen S.U., Musa U.'nun evine gece saatlerinde gitti. Burada bir süre bekleyen S.U., babasını eve gelince pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis yönlendirildi. Polis eve girdiği sırada Musa U'nun cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından şahsın cenazesi morga kaldırıldı. Olay yerinden kaçan şüpheli S.U. ise polisin 2 saatlik süren çalışması sonrası yakalandı.