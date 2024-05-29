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Giriş Tarihi: 30.5.2024

15 yaşında sokak ortasında husumetlisini öldürdü

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
15 yaşında sokak ortasında husumetlisini öldürdü
İzmir'de 3 çocuk babası Hayrullah Baş (43), sokakta karşılaştığı husumetlisi olduğu iddia edilen 15 yaşındaki Ö.S. tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Olay, geçtiğimiz akşam saat 21.00 sıralarında Aşık Veysel Mahallesi 5733/2 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Hayrullah Baş sokakta yürüdüğü sırada, husumetlisi olduğu belirtilen 15 yaşındaki Ö.S. ile karşılaştı. Ö.S., yanında bulunan tabancayı çıkartarak Baş'a ateş etti. Şüpheli olay yerinden kaçarken, vücuduna aldığı mermilerle ağır yaralanan Baş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Baş'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, 15 yaşındaki Ö.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
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15 yaşında sokak ortasında husumetlisini öldürdü
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