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Giriş Tarihi: 8.9.2022 09:55 Son Güncelleme: 8.9.2022 10:01

15 yaşındak Muhammet kurtarılamadı

Kocaeli Darıca İlçesinde 03 Eylül günü meydana gelen motosiklet kazasında, ehliyetsiz olarak kullandığı motosiklet ile kaza yaparak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tedavisi devam eden 15 yaşındaki Muhammet Efe Sevim, akşam saatlerinde fenalaşarak hayatını kaybetti.

ABBAS ÇAKAR
15 yaşındak Muhammet kurtarılamadı

Kocaeli Darıca İlçesinde 4 gün önce meydana gelen motosiklet kazasında, kullandığı motosikletin kontrolünü kaybeden 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Muhammet Efe Sevim, yol kenarında bulunan demir korkuluklara çarptı.

Tuzla Caddesi üzerinde yaşanan kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis ve 112 ekipleri geldi. Kazada motosikleti kullanan Muhammet Efe Sevim ve yanında yolcu olarak bulunan N.D(14) olay yerinde yapılan ilk müdahaleleri sonrası hastaneye kaldırıldı. Hastanede 4 günden bu yana yaşam mücadelesi veren 15 yaşındaki Muhammet Efe Sevim, akşam saatlerinde fenalaşarak hayatını kaybetti. Sevim'in yakınları acı haber ile yasa boğulurken, polisin kaza ile ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

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15 yaşındak Muhammet kurtarılamadı
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