Haberler Yaşam Haberleri 15 yaşındaki Berşan kansere yenildi
Giriş Tarihi: 22.3.2024 21:43 Son Güncelleme: 22.3.2024 21:51

15 yaşındaki Berşan kansere yenildi

Kocaeli Derince İlçesinde ikamet eden Katanalp ailesinin 15 yaşındaki oğlu Berşan, bir süredir tedavi gördüğü kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Gencin acı haberi başta ailesi olmak üzere tüm yakın dost ve akrabalarını yasa boğdu.

ABBAS ÇAKAR
15 yaşındaki Berşan kansere yenildi

Kocaeli Derince ilçesi Öğretmenler Mahallesi'nde ikamet eden, Kocaeli Serhat İlleri Derneği eski yöneticisi olan Erkan Katanalp'in oğlu Berşan Katanalp, bir süredir kanser hastalığıyla mücadele ediyordu. Rahatsızlığı nedeniyle Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Berşan Katanalp, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hayat dolu Berşan'ın acı haberini alan ailesi ile yakın dost ve akrabaları yasa boğuldu. Hayatının baharında yaşamını kaybeden Berşan'ın cenazesi, Cumartesi günü Derince Öğretmenler Mahallesi Fatih Camii'nde kılınacak öğle namazını sonrasında Derince Mezarlığında toprağa verilecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
15 yaşındaki Berşan kansere yenildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA