15 yaşındaki Berşan kansere yenildi

Kocaeli Derince ilçesi Öğretmenler Mahallesi'nde ikamet eden, Kocaeli Serhat İlleri Derneği eski yöneticisi olan Erkan Katanalp'in oğlu Berşan Katanalp, bir süredir kanser hastalığıyla mücadele ediyordu. Rahatsızlığı nedeniyle Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Berşan Katanalp, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hayat dolu Berşan'ın acı haberini alan ailesi ile yakın dost ve akrabaları yasa boğuldu. Hayatının baharında yaşamını kaybeden Berşan'ın cenazesi, Cumartesi günü Derince Öğretmenler Mahallesi Fatih Camii'nde kılınacak öğle namazını sonrasında Derince Mezarlığında toprağa verilecek.