15 yaşındaki çocuğa köpek dehşeti

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin Hisar mahallesinde meydana gelen 6 yaşındaki Nihat Can Arslan, okuldan çıkıp eve giderken bir köpeğin saldırısına uğradı. Kafası parçalanan küçük çocuk ağabeyi ve bir komşularının yardımıyla köpekten kurtarıldı.

Yakınları tarafından çağrılan ambulansla Gaziantep Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ilk tedavisi yapılan Arslan, sevk edildiği özel bir hastanede 5 saat süren bir ameliyatla kopan parça tekrar kafasına dikildi.

Hastanede tedavisi devam eden küçük çocuğun yeniden yerine dikilen saçlı derisinin vücutla uyup sağlayıp sağlayamayacağı ise tedavisinin sonunda netleşecek.