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Giriş Tarihi: 16.12.2022 10:06 Son Güncelleme: 16.12.2022 10:07

15 yaşındaki çocuğa köpek dehşeti

Gaziantep’te okuldan eve dönerken bir köpeğin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki çocuğun kafa derisi parçalandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
15 yaşındaki çocuğa köpek dehşeti

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin Hisar mahallesinde meydana gelen 6 yaşındaki Nihat Can Arslan, okuldan çıkıp eve giderken bir köpeğin saldırısına uğradı. Kafası parçalanan küçük çocuk ağabeyi ve bir komşularının yardımıyla köpekten kurtarıldı.

Yakınları tarafından çağrılan ambulansla Gaziantep Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ilk tedavisi yapılan Arslan, sevk edildiği özel bir hastanede 5 saat süren bir ameliyatla kopan parça tekrar kafasına dikildi.

Hastanede tedavisi devam eden küçük çocuğun yeniden yerine dikilen saçlı derisinin vücutla uyup sağlayıp sağlayamayacağı ise tedavisinin sonunda netleşecek.

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15 yaşındaki çocuğa köpek dehşeti
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