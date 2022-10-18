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Giriş Tarihi: 18.10.2022 15:32 Son Güncelleme: 18.10.2022 15:37

15 yaşındaki çocuğu başına ateş ederek öldürdüler

Antalya’nın Kepez ilçesi ormanlık alanda 15 yaşındaki Y.D başından silahla vurulmuş halde bulundu. Korkunç olayda Y.D’nin kız arkadaşı Y.S.Y’nin (15) ise saldırganlardan ‘Tuvaletim geldi’ diyerek kaçtığı ortaya çıktı.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
15 yaşındaki çocuğu başına ateş ederek öldürdüler

Antalya'nın Kepez ilçesi ormanlık alanda 15 yaşındaki Y.D başından silahla vurulmuş halde bulundu. Korkunç olayda Y.D'nin kız arkadaşı Y.S.Y'nin (15) ise saldırganlardan 'Tuvaletim geldi' diyerek kaçtığı ortaya çıktı. Korkunç olay 17 Ekim gecesi Varsak Menderes Mahallesi Hamza Taş Bulvarı Ormanlık alan içinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Poliste kayıp başvurusu olan Y.D. annesine ait araçla kız arkadaşı olan Y.S.Y ile birlikte gece gezintiye çıktı. Varsak'ta ormanlık olanda araçlarını kenara çekip durdular.

Bu sırada yanlarına gelen başı puşi ile sarılı bir kişi kendisini polis olarak tanıttı. Bu sırada Y.S.Y korkup kaçtı. Şüpheli kişi Y.S.Y'yi ormanda tekrar yakaladı. Y.S.Y tuvalete gideceğini söyleyerek tekrar kaçarak izini kaybettirdi. Ardından erkek arkadaşı Y.D'nin ağabeyine ulaşarak yardım istedi. Y.D'nin ağabeyi ile birlikte olay yerine geldiklerinde ise Y.D'nin başından vurulmuş halde cansız cesedi ile karşılaştı. Gelişmelerin ardından Y.D'nin ağabeyi ve kız arkadaşı Y.S.Y durumu polisi bildirdi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan korkunç olayın ardından Y.D'nin cansız bedeni gece otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopside Y.D'nin başından silahla vurulduğu ortaya çıktı. Yakınları tarafından alınan cenaze gözyaşları içinde Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayın ardından çalışma başlatan polis 2 kişiyi gözaltına aldığını bildirdi.

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15 yaşındaki çocuğu başına ateş ederek öldürdüler
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