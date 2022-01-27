15 yaşındaki çocuğu öldüren soyguncular tutuklandı

İkiköprü beldesinde petrol istasyonuna giren hırsızlar, Kovid-19 hastası olan babasının yerine o gece işe giden 15 yaşındaki Ahmet Eren'i silahla vurarak öldürdü.
İstasyona giren hırsızlara direnen Eren'i başından ve göğsünden silahla vuran maskeli 3 hırsız, İki çalışanı da olay yerinde iple bağladıktan sonra kasada bulunan paraları ve bilgisayarları alarak kayıplara karıştı.
Cinayet sonrası harekete gecen Batman İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), titiz çalışma sonucunda soyguncuların izini sürdü. Jandarma, soygunculardan birini Beşiri'de diğer 2'sini de Siirt'in Kurtalan ilçesinde yakaladı.
Yakalanan soyguncular jandarmadaki sorgulamalarının ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, cezaevine gönderildi.