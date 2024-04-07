15 yaşındaki çocuk kamyonet sürücüsü 30 yaşındaki barmene çarpıp öldürdü

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi Yaşar Sobutay Bulvarı'nda meydana geldi. Kaan Ü. yönetimindeki 35 HC 8331 plakalı kamyon, ara sokaktan caddeye hızla çıkarak, Tolunay Tatar'ın kullandığı 54 AIY 016 plakalı motosiklete çarptı. Kazanın ardından Kaan Ü., kamyonu bir ağacın altına bırakarak kaçtı.

KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi, Tolunay Tatar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.Belek'te bir otelde başladığı işinden eve dönerken hayatını kaybeden Tatar'ın yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Kamyonu bırakıp kaçan Kaan Ü. ise kazanın ardından Demircikara Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.