15 yaşındaki Duru cinayetinin davası görüldü: O sanığın cezası belli oldu! İndirim yok

'DURU GERİ GELMEYECEK'

Anne Sıla Lale de kızının geri gelmeyeceğini belirterek, "Duru geri gelmeyecek. Başka da bir şey söylemek istemiyorum" dedi. Baba Cem Pakarda da mahkemenin verebileceği en yüksek cezayı verdiğini söyleyerek, "İlk mahkemeden sonra başkanın zaten bu kararı vereceğine inanmıştım. Verebileceği en iyi cezayı verdi. Zaten bunun üstünü veremezdi. Suça sürüklenen çocuk diye bir şey kalmadı artık ülkemizde. Her şeyi onlara yaptırıyorlar. Devletimizden, hükümetimizden bunu istiyoruz. Bunlara bir düzenleme, bunlara bir çekidüzen verilmesini istiyoruz. Aslında bir ızdıraptan da kurtulduk. Mahkeme günleri büyük bir ızdırap yaşıyorduk. Anne olsun, biz olalım. Rabb'im herkesin çoluk çocuğuna sahip çıksın. Sahip çıkmayan ailelerin çocukları uçurumda" diye konuştu.