15 yaşındaki Gülhanım’a yılın çırağı ödülü

37'nci Ahilik Kültür Haftası etkinlikleri Kırşehir Cacabey Meydanında yapılan kapanış töreniyle sona erdi. Törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, TESOB yönetim kurulu üyeleri, milletvekilleri, il protokolü ve vatandaşlar katıldı. Trabzon'un Akçaabat ilçesinde terzi çıraklığı yapan ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmede Türkiye'de 2024 Yılının Çırağı seçilen 15 yaşındaki Gülhanım Başaran'ın ödülünü Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin verdi. TESOB Başkanı Metin Kara ile birlikte sahneye çıkan Gülhanım Başaran, amacının mesleğinde ilerlemek ve kendi işyerini açmak olduğunu söyledi. Ahi Esnaf Beratı ödülün de 79 yaşındaki Akçaabatlı ahşap oyma ustası Yaşar Ercin'e verildi.