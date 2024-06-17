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Giriş Tarihi: 17.6.2024

15 yaşındaki Hacer 120 bıçak darbesiyle öldürüldü

İzmir’in Karabağlar ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp, aynı yaştaki eski sevgilisi U.E.Y. tarafından 120’ye yakın bıçak darbesiyle öldürüldü. Olay yerinden kaçan U.E.Y. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
15 yaşındaki Hacer 120 bıçak darbesiyle öldürüldü
İzmir'in Karabağlar ilçesinde 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp, 15 yaşındaki eski sevgilisi U.E.Y. tarafından 120'ye yakın bıçak darbesiyle öldürüldü. Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Arpa Hasan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, anne ve babası ayrı olan Hacer Çağla Çetinalp, eski erkek arkadaşı U.E.Y (15) ile kendi babası İ.U.Çetinalp'in (54) evine ziyarete gitti. Bir süre sonra çocukları evde bırakarak dışarıya çıkan baba, eve döndüğünde kızını kanlar içerisinde yerde yatar vaziyette buldu.



İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri ve polisler, Hacer Çağla'nın çeşitli yerlerinden 120'ye yakın bıçak darbesiyle öldürüldüğünü saptadı. Cenaze İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olay yerinden kaçan U.E.Y. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Şüpheli ilk ifadesinde, eski sevgilisi olan Hacer'in kendisini aldattığı için bıçakladığını ve kaçarken suç aleti olan bıçağı Hacer'in cep telefonunu da yanına aldığını aktardı. Cep telefonu da U.E.Y.'nin kaçış güzergahındaki bir çöp kutusunda bulundu. Talihsiz kızın babası İ.U.Ç. de gözaltına alınırken şüphelilerin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
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15 yaşındaki Hacer 120 bıçak darbesiyle öldürüldü
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