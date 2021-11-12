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Giriş Tarihi: 12.11.2021 09:52 Son Güncelleme: 12.11.2021 10:15

15 yaşındaki kayıp Esra bulundu

BERKAN ÇETİN
Fatma Nur AKKİŞİ Fatma Nur AKKİŞİ
15 yaşındaki kayıp Esra bulundu

Sivas'ta akşam saatlerinde kaybolan 15 yaşındaki Esra Y. polis, jandarma ve AFAD'ın koordineli çalışması neticesinde sabah saatlerinde bulundu.

Sivas'ta dün 21.40 saatlerinde 112'ye bir kız çocuğundan ihbar geldi. İhbarda yaşının 15 olduğunu isminin de Esra Y. olduğunu söyleyen kız çocuğu Gardaşlar Tepesi'nde ormanlık bir alanda kaybolduğu ihbarında bulunmuştu.

İhbarın devamında ise kız çocuğu çok üşüdüğünü ve yardım istediğini ihbar etmişti. İhbar üzerine bölgede polis, jandarma ve AFAD görevlileri arama çalışması başlattı. Arama çalışmaları sürerken Esra Y.'nin dayısı SABAH'a olayın detaylarını anlattı. Dayı Tekin K.'nın anlattıklarına göre, ailesine mesaj atan Esra Y, kayıp olduğunu söyledi. Bulunduğu yeri tarif edemeyen ve ailesinin aramasına rağmen telefonunu açmayan Esra Y. için arama çalışmaları başlatıldı. Yıldızeli ilçesinden Sivas merkeze giderek kuzeniyle buluştuğu ve daha sonra kuzeninin yanından terziye gideceğini söyleyerek ayrıldığı belirtilen küçük kız, ortadan kayboldu. Ailesine mesaj atan ve kayıp olduğunu belirten Esra Y., ailesinin aramalarına rağmen telefonlarını açmadı.

ESRA'DAN SEVİNDİRİCİ HABER

Çalışmalar tüm hızıyla devam ederken ekiplere sabah saatlerinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi civarlarında bulunan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki köprüde bir kız çocuğunun olduğu bilgisi geldi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki köprüye gitti. Köprüdeki kızın Esra Y. olduğu tespit edildi. Köprüde bekleyen Esra Y., uzun süre polis ekipleri ile gelmek istemedi. İkna çalışmaları sonucu Esra Y., ekiplerce alınarak Sivas Numune Hastanesi'ne sağlık kontrolüne götürüldü. Kız çocuğunun geceyi nasıl ve nerede geçirdiği ise henüz belli değil.

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15 yaşındaki kayıp Esra bulundu
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