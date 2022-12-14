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Giriş Tarihi: 14.12.2022 16:21

15 yaşındaki kıza asansörde kabusu yaşatmıştı: O sapık tutuklandı!

İğrenç olay Gaziantep'te yaşanmıştı... N.T.'ye (15), asansöre binerken bıçakla tehdit ederek cinsel istismara kalkıştığı iddiasıyla polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan A.K., tutuklandı.

DHA
15 yaşındaki kıza asansörde kabusu yaşatmıştı: O sapık tutuklandı!

Seyrantepe Mahallesi'nde 8 Aralık günü N.T., oturdukları apartmanın asansörüne bindiği sırada peşinden gelen A.K. tarafından bıçakla tehdit edildi. Cinsel istismara kalkışan A.K.'nin boğuşma sırasında bıçakla elinden yaraladığı N.T., çığlıklarını duyan annesi tarafından asansör yukarı çağırılarak kurtarıldı.
Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan şüpheli A.K.'yi adresine düzenlediği operasyonla yakaladı. 5 suç kaydı olduğu belirlenen A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından, 'tehdit' ve 'cinsel istismar' suçlarından tutuklandı.

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15 yaşındaki kıza asansörde kabusu yaşatmıştı: O sapık tutuklandı!
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