15 yaşındaki kızı kaçırılan baba verilen karara gözyaşları ile isyan etti: Ben artık kaldıramıyorum, nasıl serbest kalabilir?

SEVGİ EVLERİNE YERLEŞTİRİLDİ

20 Eylül sabahı aile, kızlarının evde olmadığını fark edip tekrar jandarmaya gitti. Aile, kızlarının kendisinden 25 yaş büyük İ.Ç. tarafından kaçırıldığını öne sürüp, bir kez daha şikayetçi oldu. Ailenin şikayeti üzerine harekete geçen jandarma, 3 gün sonra İ.Ç. ve A.R.Ş.'nin ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Tümenli köyünde bir barakada olduğunu saptadı.

Jandarmanın yaptığı baskında İ.Ç. ve A.R.Ş. barakada bulundu. İ.Ç., jandarma tarafından gözaltına alınırken, A.R.Ş. ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sevgi evlerine götürüldü. A.R.Ş., yine orman işçisi İ.Ç.'nin kendisine zarar vermediğini söyledi ve İ.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.