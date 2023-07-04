15 yaşındaki kızın çığlığını devlet duydu! Valilik harekete geçti, kız koruma altına alındı

Kendisinin 15 yaşında olduğunu ve 14 yaşındayken teyzesinin oğlu ile sözlendiğini öne süren Ayşegül şu paylaşımlarda bulundu; " Öncelikle merhaba size kendimi tanıtmak istiyorum, ben Ayşe Gül ya da Elma şekeri de diye biliriz. Kendimi elma şekeri olarak tanıtmayı seviyorum, neden diye soranlar eğer bu veda notunu okursa anlayacaklar. Bugün benim son günüm. Nefes aldığım, gülümsediğim son gün. Bugün benim ölüm günüm. Bir çocuğun, Bir kız çocuğunun küçük bir Gelin'in ölüm hikâyesi. Yarın en Güzel makyajı yapacaklar, kendi ellerimle seçtiğim bembeyaz kabarık kefenimi giydirecekler bana. Cenaze evinde herkes sanki benim cenazem değil de düğün evi gibi cıvıl cıvıl olacaklar. Dans edecekler, gülecekler sanki 15 yaşındaki bir çocuğun katili değillermiş gibi. Evet ben evleniyorum. Ne kadar komik değil mi 15 yaşındaki bir çocuğun ben evleniyorum demesi? Kelimelerim boğazıma düğümlenmiş elimde yakılı olan kınayla yazıyorum bu acı satırları sizlere. Aslında ne yazacağımı bile bilmiyorum. Sadece korkuyorum. Yarın, o canavarın bana yapacağı şeyler yüzünden. Siz aileniz yüzünden bir buçuk yıl taciz edilmek ve yarın tecavüz edilecek olmak nasıl his bilir misiniz?" ifadelerini kullandı.

BEN OKUMAK İSTEDİM

Sanki çocuk değilmişiz gibi. Parmağıma bu yüzüğü taktıkları zaman 14 yaşına yeni girmiştim Ve şimdi olduğu gibi ailem yüzünden susmuştum diyen Ayşegül; "Tam Bir buçuk yıl sürdü bu taciz. Bir buçuk yıl, sizin için çok kısa Bir zaman olabilir ama benim için hayatımın en kötü zamanlarıydı. Bana yaşımdan büyük gösteren kıyafetler aldılar. Benim evden dışarı çıkmama izin vermediler. Ben iki yıldır hiç dışarı çıkmadım. Ailem markete bile gitmeme izin vermedi. Ben 14 yaşında hapis hayatı yaşamaya başladım. Benim hayallerimi çaldılar, okul okumamı engellediler. Ama ben yine de pes etmedim okul okumasam da olmak istediğim mesleği birazda olsa yapmak istedim. Yazar olmak.

BEN ÖLMEYE GİDİYORUM

Bir günüm kaldı. Tek bir gün. Bugün kınam ve yarın herkesin düğün ama benim cenazem dediğim o gün olacak. Biliyorum ben yaşamayacağım. Belki kalbim atacak, nefes alacağım ama ben bunları ruhu ölmüş, tecavüz mağduru 15 yaşındaki bir kız olarak yaşayacağım. Çok canım yanıyor, Elma şekeri yiyemeyecek olduğum için. Ben çok korkuyorum. O gece olacaklardan. Ben çok ağlamak istiyorum ama kaynanam dedi ki; "sakın ağlama millet bu gelin evlenmek önce sizden Bir ricam var. Bu storyi görüp hiç bir şey yapmayacak hatta okumayacak birkaç kişiye sesleniyorum. Ben susuyorum ama siz başkalarının susmasına izin vermeyin. Ve lütfen elinizdekilerin kıymetini bilin. Hepinize hayatta başarılar. ben ölmeye gidiyorum. Benim hakım tanıdığım herkese helal sizde helal edin Bir daha buralara girmem takipten de çıkın beni. Sizleri seviyorum görüşmemek üzere. Hoşça kalın sizleri seviyorum" ifadelerini kullandı.

NİĞDE VALİSİ DURUMA EL KOYDU

Bu paylaşımların ardından Niğde valiliği de harekete geçti konuyla ilgili vali Mustafa Koç'un talimatı üzerine Aile Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü ve Kolluk kuvvetleri ivedilikle harekete geçti. Mağdur kızın bulunduğu Altunhisar ilçesine bağlı Keçikalesi beldesine giden ekipler küçük kızı ve ailesini jandarma karakoluna götürdü. Küçük kız valilik aracılığı ile devlet korumasına alınırken Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili olarak Niğde valiliğinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi. "Bazı sosyal medya mecralarında; İlimiz Altunhisar İlçesine bağlı Keçikalesi Beldesinde ikamet eden bir kız çocuğunun, 15 yaşında zorla evlendirildiğine yönelik paylaşımları üzerine güvenlik güçlerimiz ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerimiz konunun takibi için ivedilikle harekete geçmişlerdir" denildi.