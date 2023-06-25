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Giriş Tarihi: 25.6.2023 11:08 Son Güncelleme: 25.6.2023 11:22

15 yaşındaki kurye Akif, kazada hayatını kaybetti

Kayseri’de siparişten dönen 15 yaşındaki kurye Akif Zengin’e otomobil çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden çocuğun ailesi sinir krizleri geçirdi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
15 yaşındaki kurye Akif, kazada hayatını kaybetti

Kayseri'nin Merkez Kocasinan İlçesi Beyazşehir Mahallesi'nde siparişten dönen çiğköfteci kuryesi Akif Zengin'in kullandığı elektrikli bisiklete E.G yönetimindeki otomobil çarptı. Kazaya gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı muayenede Akif Zengin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, ölüm haberini alarak olay yerine gelen Akif Zengin'in ailesi sinir krizleri geçirdi. Zengin cesedi yapılan olay yeri inceleme çalışmasının ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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15 yaşındaki kurye Akif, kazada hayatını kaybetti
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