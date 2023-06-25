15 yaşındaki kurye Akif, kazada hayatını kaybetti

Kayseri'nin Merkez Kocasinan İlçesi Beyazşehir Mahallesi'nde siparişten dönen çiğköfteci kuryesi Akif Zengin'in kullandığı elektrikli bisiklete E.G yönetimindeki otomobil çarptı. Kazaya gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı muayenede Akif Zengin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, ölüm haberini alarak olay yerine gelen Akif Zengin'in ailesi sinir krizleri geçirdi. Zengin cesedi yapılan olay yeri inceleme çalışmasının ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.