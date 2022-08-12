Haberler Yaşam Haberleri 15 yaşındaki Muhittin girdiği kanalda boğuldu
Giriş Tarihi: 12.8.2022 11:33 Son Güncelleme: 12.8.2022 11:46

15 yaşındaki Muhittin girdiği kanalda boğuldu

Konya’nın Çumra ilçesinde serinlemek için girdiği sulama kanalında boğulan 15 yaşındaki Muhittin Oğuz Çay’ın cansız bedenine ulaşıldı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK

Konya Çaybaşı Mahallesinde dün akşam saat 18:30 sıralarında serinlemek için Çarşamba çayına giren Muhittin Oğuz Çay birden gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Hazırlıklarını tamamlayıp kanala giren balık adamlar yaklaşık 12 saat sonra sabah saatlerinde Muhittin Oğuz Çay'ın cansız bedenine ulaştı. Genç çocuğun cenazesi sudan çıkartılarak otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2022 sınav takvimi ile Üniversite yerleştirme - YKS tercih sonuçları belli oldu mu ve hangi tarihte saat kaçta açıklanacak?
Son dakika: Muharrem İnce ifşa etmişti! Merdan Yanardağ canlı yayında itiraf etti: CHP ve İYİ Parti'den para alıyoruz
YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2022 Üniversite yerleştirme YKS tercih sonuçları ÖSYM AİS giriş ile sorgulama ekranı!
Son dakika | Avrupa kararırken Başkan Erdoğan'dan Türkiye'yi parlatacak talimatlar!
Son dakika: Eşler arasındaki 'erotik film' davasında Yargıtay'dan kritik karar
Türkiye afet bölgelerini adeta yeniden inşa etti; Almanya'da isyan: Kaderimize terk edildik
Son dakika: Sağlık çalışanlarının ek ödeme ve özlük haklarını iyileştiren yönetmelik Resmi Gazete'de
ABD ve YPG'den büyük petrol vurgunu! Yüzlerce askeri araçla kaçırdılar
THY’den tarihi performans! Dünyadaki rakiplerini solladı
Avrupa sobaya dönüyor! Türk firmalara sipariş yağıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
15 yaşındaki Muhittin girdiği kanalda boğuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA