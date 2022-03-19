15 yaşındaki Mushaf kalbine yenildi

İzmit İlçesi Akpınar Toki Konutlarında oturan Raf Ustası Selman ile ev hanımı Maşallah Aksoy çiftinin 5 çocuğundan biri olan, İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü 1. Sınıf öğrencisi Mushaf Aksoy(15), önceki gün akşam saatlerinde evinde rahatsızlandı. Saat 23:30 sularında bir anda fenalaşan genç, olay yerine gelen 112 ekiplerinin yapmış olduğu ilk müdahalesi sonrasında, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mushaf, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, gencin geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölümü ile başta ailesi ve akrabaları olmak üzere kendisini tanıyanları üzüntüye boğan gencin cenazesi Topçular Necatibey Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası Kent Mezarlığında toprağa verildi.