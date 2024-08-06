15 yaşındaki Okan Baran’dan kahreden haber: Hayvan otlatırken yıldırım isabet etti...

Ardahan'ın Damal ilçesi Seyitören köyünde inek otlatan Okan Baran'a, dün saat 18.00 sıralarında sağanak sonrası yıldırım isabet etti. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalede bulunduğu Baran, ambulansla kaldırıldığı Damal Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt, Selvinaz- Allahverdi Baran çiftinin 3 çcuğundan en küçüğü olan Okan Baran'ın ölüm haberini, sosyal medya hesabından duyurdu. Çamlıyurt, "İlçemiz Seyitören köyünden Allahverdi Baran'ın oğlu Okan Baran yıldırım çarpması sonucu Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Okan'ı kaybetmemizin üzüntüsü tüm ilçe sakinlerini derinden yaraladı. Rabbim ailesine ve sevenlerine sabır versin. Mekanı cennet olsun" dedi.