15 yaşındaki yazarın ilk kitap heyecanı: "Hayallerinizin peşinden gitmeyi bırakmayın"

İlkokul yıllarından beri kitap okumayı sevdiğini söyleyen Önen, kitap okuma hevesiyle ilkokulda okumayı başaranın da kendisi olduğunu dile getirdi. Son zamanlarda daha fazla kitap okuyan Önen, "Yazma eylemi ile birlikte kitap okuma sayısı da arttı. Her gün standart olarak kitap okurum. Geceleri tercih ederim. Çünkü sessiz sakin oluyor ayrıca o saatlerde kitap yazmaya da zaman ayırıyorum" diye konuştu.

ÖĞRETMENLERİM BANA HEP DESTEK OLDU

Önen şu ifadeleri kullandı: "Ortaokuldaki Türkçe öğretmenimi de ayrıca burada anmak istiyorum. Özlem Kara öğretmenim beni yazmam konusunda desteklemiştir. Kitabımın çıktıktan sonra ise okuluma ve özellikle edebiyat öğretmenime desteklerinden dolayı teşekkür ederim."

HALA ÇOK HEYECANLIYIM

Önen çiçeği burnunda bir yazar olarak hislerini şöyle anlattı: "Kelimelerle anlatılacak bir durum değil, hala ilk günkü gibi heyecanlıyım. Arkadaş çevrem benimle birlikte mutlu oldu. Ailem benimle aynı heyecanı yaşadı. Benimle gurur duyduklarını söylediler. Onların verdiği o enerji ile mutluluğum daha da arttı.

HAYALLERİNİZİN PEŞİNDEN GİTMEYİ TERK ETMEYİN

Önen, duygularını yazarak anlatmanın konuşarak anlatmaktan daha kolay olduğunu dile getiriyor ve bu nedenle kitap yazmanın kendisi için zor olmadığını söylüyor. Önen'in genç yazarlara ise şu tavsiyede bulunuyor: "Küçük umutsuzluklardan ve sorunlardan etkilenerek hayallerinin peşinden gitmeyi bırakmasınlar.'

YAZI YAZMAK BEN BURADAYIM DEMEKTİR, GURUR VERİCİ

Önen'in Edebiyat öğretmeni Hakkı Çınar ise, "Helin'in yaptığı gurur verici. Yazı yazmak, 'insanın ben buradayım' demesidir. Bu yüzden önemlidir." dedi. Çınar şöyle devam etti: "Özellikle 15 yaşındaki genç bir birey bir yazıyla, bir kitapla 'ben buradayım' diyebiliyorsa, sesini bu şekilde duyurabiliyorsa takdir edilmesi gerekir. Yazmanın kısaltıldığı, unutulduğu bir çağda, 15 yaşında kitap çıkarmak Don Kişotluk'tur. Eskiden kompozisyon dersi olurdu, edebiyat dersinin içinde, bir ders ya da iki ders, öyle bir paylaşım olurdu. Çocuklar o derslerde verili konularda kompozisyon yazarlardı. Yazmayla konuşmak arasındaki farkı görürlerdi. Kimisi yazmada başarılıdır kimisi konuşmada. Kompozisyon dersinin geri gelmesinin iyi olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.