Haberler Yaşam Haberleri 15 Yaşındaki zanlı, 79 yaşındaki adamı 'hakaret ettiği’ gerekçesi ile öldürmüş!
Giriş Tarihi: 28.6.2022 12:29 Son Güncelleme: 28.6.2022 13:10

15 Yaşındaki zanlı, 79 yaşındaki adamı 'hakaret ettiği’ gerekçesi ile öldürmüş!

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
15 Yaşındaki zanlı, 79 yaşındaki adamı ’hakaret ettiği’ gerekçesi ile öldürmüş!

Bingöl'ün Genç ilçesi Pınaraltı köyünde toprağa gömülü olarak bulunan 79 yaşındaki Teyfik Kaynar’ın katil zanlısının, kısa zaman önce Diyarbakır’dan köye gittiği belirtilen 15 yaşındaki M.A. olduğu öğrenildi. Zanlı, ifadesinde maktulü kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Pınaraltı köyünde dün, Teyfik Kaynar'ın ailesi, jandarmaya giderek kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine jandarma ve AFAD ekipleri Kaynar'ın gidebileceği yerleri kadavra köpeği ile aramaya başladı. Aramada, Kaynar'a ait bahçede kadavra köpeğinin tepki vermesi üzerine kazı çalışması yapıldı. Bir süre sonra Kaynar'ın cesedine ulaşıldı. Yapılan ilk incelemede Kaynar'ın sırtından tüfek ile vurulmuş olduğu tespit edildi. Kaynar'ın cansız bedeni, otopsi için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi morguna götürülürken Jandarma ekipleri de, ifadelerini almak üzere, aralarında aile üyelerinin de olduğu bazı kişileri karakola götürdü.

Cinayet ile ilgili çok yönlü soruşturma sürerken elde edilen bir bilgi ekipleri harekete geçirdi. Yaşanan cinayette dün sabah saat 08:00 sıralarında Teyfik Kaynar'ın yanında daha önce Diyarbakır'dan köye geldiği belirtilen 15 yaşındaki M.A'nın görüldüğü bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, köy merkezinde zanlıya uyguladıkları çapraz sorgunun ardından zanlının cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Kendisine sürekli hakaret ettiği gerekçesi ile evden aldığı tüfek ile maktulü sırtından birkaç defa ateş ederek öldürdüğünü itiraf eden zanlı, cinayette kullandığı silahı da güvenlik güçlerine teslim etti. Zanlının cinayetin ardından ablasının evinde banyoya gidip duş aldığını, üzerini değiştirdiğini, ardından da evden ayrıldığını söylediği öğrenildi. Suçunu itiraf eden zanlı, Genç İlçe Devlet Hastanesi'ne götürülerek buradan sağlık kontrolünden geçtikten sonra adliyeye sevk edilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi: 2022 Temmuz zammı ile asgari ücret ne kadar olacak?
Son Dakika: Temmuz zammı ve 7 tabloda tüm emekli-memur maaşları hesabı! Zam farkı 2.780 lirayı aştı: Asgari ücret, enflasyon farkı ve en düşük emekli-memur maaşı ne kadar olacak?
SON DAKİKA: Cüneyt Arkın 85 yaşında vefat etti! Ölüm nedeni belli oldu... Hastaneden açıklama geldi
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan peş peşe müjdeler; Memura asgari ücrete zam, gençlere ücretsiz konaklama, öğretmene atama...
FLAŞ | SURVİVOR KİM ELENDİ, 27 Haziran 2022 kim gitti? SMS oy sıralaması ile Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu!
SON DAKİKA: 2022 Asgari ücret zammı için öne çıkan formül ve rakamlar belli oldu! Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Son dakika: Aykut Erdoğdu'nun eski eşi Özge Pomen'den CHP'ye çağrı: Pisliklerin üzerini örtmeyin
SON DAKİKA: Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan asgari ücret sinyali geldi! 'Hayırlı olsun' dedi ve zam için tarih verdi!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dünya Fenerbahçe’yi konuşacak! Damga vuracak transfer için Real Madrid ile masaya oturuldu…
Emekli zammı oranı enflasyonun üzerinde hesaplanıyor! SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
15 Yaşındaki zanlı, 79 yaşındaki adamı 'hakaret ettiği’ gerekçesi ile öldürmüş!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA