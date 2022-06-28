15 Yaşındaki zanlı, 79 yaşındaki adamı ’hakaret ettiği’ gerekçesi ile öldürmüş!

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Pınaraltı köyünde dün, Teyfik Kaynar'ın ailesi, jandarmaya giderek kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine jandarma ve AFAD ekipleri Kaynar'ın gidebileceği yerleri kadavra köpeği ile aramaya başladı. Aramada, Kaynar'a ait bahçede kadavra köpeğinin tepki vermesi üzerine kazı çalışması yapıldı. Bir süre sonra Kaynar'ın cesedine ulaşıldı. Yapılan ilk incelemede Kaynar'ın sırtından tüfek ile vurulmuş olduğu tespit edildi. Kaynar'ın cansız bedeni, otopsi için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi morguna götürülürken Jandarma ekipleri de, ifadelerini almak üzere, aralarında aile üyelerinin de olduğu bazı kişileri karakola götürdü.

Cinayet ile ilgili çok yönlü soruşturma sürerken elde edilen bir bilgi ekipleri harekete geçirdi. Yaşanan cinayette dün sabah saat 08:00 sıralarında Teyfik Kaynar'ın yanında daha önce Diyarbakır'dan köye geldiği belirtilen 15 yaşındaki M.A'nın görüldüğü bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, köy merkezinde zanlıya uyguladıkları çapraz sorgunun ardından zanlının cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Kendisine sürekli hakaret ettiği gerekçesi ile evden aldığı tüfek ile maktulü sırtından birkaç defa ateş ederek öldürdüğünü itiraf eden zanlı, cinayette kullandığı silahı da güvenlik güçlerine teslim etti. Zanlının cinayetin ardından ablasının evinde banyoya gidip duş aldığını, üzerini değiştirdiğini, ardından da evden ayrıldığını söylediği öğrenildi. Suçunu itiraf eden zanlı, Genç İlçe Devlet Hastanesi'ne götürülerek buradan sağlık kontrolünden geçtikten sonra adliyeye sevk edilecek.