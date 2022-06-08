15 yıl hapis cezası bulunan firari bazanın altında yakalandı

Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 3 ayrı binada hırsızlık ve yağma suçlarından 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K'nın kaldığı evi tespit etti. Melikgazi İlçesi Aydınlıkevler Mahallesindeki eve baskın yapan ekipler, H.K'yı bazanın altına saklanmış vaziyette buldu. Polisin bazayı kaldırmasıyla birlikte şakın bir şekilde polislere bakan H.K ile polisler arasında güldüren diyaloglar yaşandı. Bazayı kaldıran polis memuru "Selamın Aleyküm gardaşım. İyi yer bulmuşun kendine. Neden yatağın altına yattın üstüne yatacaksın" diyerek bazadan çıkarttığı H.K'yı kelepçe takarak gözaltına aldı. H.K daha sonra Bünyan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.