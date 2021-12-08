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Giriş Tarihi: 8.12.2021 13:08 Son Güncelleme: 8.12.2021 13:25

15 yıl önce gasp etmişti... 41 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan suçlu yakalandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
15 yıl önce gasp etmişti... 41 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan suçlu yakalandı

İstanbul Bağcılr’da 15 sene önce karıştığı gasp olayından dolayı aranması olan ve hakkında, 41 yıl 8 ay hapis cezası alan Vedat Özbaş, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği polisleri tarafından Küçükçekmece'de yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli cezaevine teslim edildi.

Bağcılar'da 29 Ağustos 2006 yılında meydana gelen silahlı gasp olayının ardından yakalanan ve zaman içinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Vedat Özbaş, hakkında 41 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Cezanın yargıtay tarafından onanmasının ardından Vedat Özbaş aranmaya başlandı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri şüphelinin izini Küçükçekmece'de buldu. Polis yaptığı operasyonda Vedat Özbaş'ı gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli cezaevine teslim edildi.

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15 yıl önce gasp etmişti... 41 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan suçlu yakalandı
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