Ayşegül Serin cinayete mi kurban gitti? 15 yıl önce kaybolmuştu...

Kocaeli İzmit İlçesinde oturan Ayşegül Serin henüz 24 yaşındaydı.14 Şubat 2008 tarihinde evden çıktığı ve kendisinden bir daha haber alınamadığı ileri sürüldü. Olay sonrasında ailesinin ihbarı ile her yerde aranan kadın tüm araştırmalara rağmen bulunamadı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri, konu ile ilgili kayıp dosyasını yeniden incelemeye aldı. 15 yıldan bu yana kendisinden haber alınamayan Ayşegül Serin'in öldürülmüş olabileceğine dair bulgulara ulaşan Kocaeli polisii kadının eşi Sedat Serin ve annesi F.S'yi ile diğer aile bireylerini gözaltına aldı.