Ayşegül Serin cinayete mi kurban gitti? 15 yıl önce kaybolmuştu...

Kocaeli İzmit İlçesinde oturan Ayşegül Serin henüz 24 yaşındaydı.14 Şubat 2008 tarihinde evden çıktığı ve kendisinden bir daha haber alınamadığı ileri sürüldü. Olay sonrasında ailesinin ihbarı ile her yerde aranan kadın tüm araştırmalara rağmen bulunamadı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri, konu ile ilgili kayıp dosyasını yeniden incelemeye aldı. 15 yıldan bu yana kendisinden haber alınamayan Ayşegül Serin'in öldürülmüş olabileceğine dair bulgulara ulaşan Kocaeli polisii kadının eşi Sedat Serin ve annesi F.S'yi ile diğer aile bireylerini gözaltına aldı.
KOCASI TUTUKLANDI
Emniyette yapılan sorguları sonrası Ayşegül Serin'in ilk ifadesinde suçunu itiraf eden ve pişman olduğunu söylediği öğrenilen kocası Sedat Serin'in ikinci ifadesinde suçlamları kabul etmediği öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Sedat Serin'in aile yakınları ifadeleri sonrası serbest bırakılırken, kendisi tutuklandı. Sedat Serin'in annesi F.S ise adli kontrol kararı ile serbest kaldı.
KANLI ÇARŞAFLAR YIKANMIŞ
Dosya ve olayla ilgili emniyet tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, yapılan araştırmalar sonucu genç kadının kaybolduğu tarihlerde kayınvalidesi F.S'nin kanlı çarşaflar yıkadığına dair bilgilere ulaşıldığı öte yandan iddialara göre kocası tarafından öldürülen kadının Menekşe Yaylasında bir yere atıldığı ileri sürüldü. Emniyet güçleri cesedi bulmak için bölgede araştırmalarını sürdürüyor.