15 yıl sonra Kasiyun Dağına çıkan Suriyeliler: "Erdoğan'ı burada görmek istiyoruz"

Suriye'nin başkenti Şam'ın tüm savunma hatlarına, radar üssü ve füzelerine ev sahipliği yapan ve şehrin tek hâkim dağı konumundaki Kasiyun Dağı, Esad rejimi döneminde çok sayıda masum sivilin hayatını kaybettiği bir yer... Beşşar Esad'ın kendisini protesto edenlerin üzerine bomba yağdırdığı, kendine halkına keskin nişancılarla ateş açtığı dağa çıkışlar da rejim döneminde yasaktı.

Rejimin devrilmesinin ardından Şam'ım manzarasını izlemek isteyenlerin toplandığı dağa gelen Suriyeliler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti ve Eş-Şara ile görüşmesinden edindikleri umudu aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde Suriye'ye yapacağı düşünülen ziyaret de Suriye halkında heyecan yarattı. 15 yıldır Kasiyun Dağı'na çıkamadıklarını belirten Ali Muhammet İbrahim, "Suriye'ye bak, bir de Türkiye'ye bak. Türkiye demokratik. Burada sadece Esad ailesi vardı. Kasiyun Dağı'na 15 sene gelemedim. Buraya sadece Esad geliyordu. Bizi buradan mahrum bıraktılar. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ın buraya gelmesini istiyorum. Onu burada görmek istiyorum, onunla fotoğraf çektirmek istiyorum" dedi.

İLK KANIN AKTIĞI YER

Hz. Âdem'in oğulları Habil ve Kabil, Şam'ın hemen kuzeyinde bulunan Kasiyun Dağı'nın eteklerinde yaşadılar. İki oğul kendi imtihanlarını vereceklerinde, Habil sürüsünün en güzel hayvanını, Kabil de Şam ovasında yetiştirdiği ürünlerin en çürüklerini "kurban" olarak Allah'a sundu. Sunulan hediyelerden sadece Habil'in kurbanı kabul edildiğinde Kabil, kıskançlık ve kininden dolayı, kardeşi Habil'i öldürdü. Yeryüzünde işlenen ilk cinayet olarak kayıtlara geçen olayda ilk kardeş kanı da dökülmüş oldu. Tarihi kaynaklardaki rivayetleri doğrularcasına Kasiyun Dağı'nın üst kısımlarında Habil'e atfedilen bir mezar olduğu da öğrenildi. Habil'in türbesinin yanı sıra Kasiyun Dağı'nda İslam ünlü Sufiler Mevlana Halid-i Bağdadi ve Ibni Arabi'nin türbeleri de bulunuyor.