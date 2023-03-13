1.5 yılda yeniden yürümeye başladı

Ellerinde titreme, halsizlik şikâyetlerini önemsemeyen 36 yaşındaki pazarlama uzmanı Emrah Şener, 2021 sonunda bir gece yataktan kalkamadı. Uyandığında parmağını bile hareket ettiremeyen Şener'e, geçici felç oluşturan Guillain Barre Sendromu teşhisi konuldu. Hekimler, fizik tedavi ve rehabilitasyon ile Şener'in yeniden eski haline dönebileceğini söyledi. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Hülya Yonucu'nun tedavi ettiği Emrah Şener, fizik tedavi ve egzersizlerin etkisiyle zamanla ufak hareketler yapmaya başladı ve yakınlarının da desteğiyle ayağa kalktı. Şener, hem doktorunun hem de fizyoterapistlerin sözlerini harfiyen dinleyerek 1.5 yılda yürüyebilmeye ve kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmeye başladı. Emrah Şener, "İlk zamanlar saçımı bile kaşıyamıyordum. Yeniden hayata tutundum" dedi.