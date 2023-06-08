1,5 yıldır kayıp olan kadının babası ifade verdi, 3 kişi tutuklandı

Elazığ'ın Mollakendi Beldesi'nde 1,5 yıl önce yaşanan olayda zihinsel engelli olduğu öğrenilen evli Deniz Türk, hastaneye gitmek için evinden ayrıldı. Deniz'in babası Niyazi Yılan, uzun süre kızından haber alamadığı için kayıp başvurusunda bulundu.

Niyazi Yılan, emniyette verdiği ifadede kızının kaybolmasıyla ilgili oğlu Ferhat ile oğlunun arkadaşı Murat Canbay'ı suçladı.

Soruşturma kapsamında Cinayet Büro Amirliği ekipleri, inceledikleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile güvenlik kamerası kayıtlarında, Deniz'in en son Murat Canbay ile görüldüğünü tespit etti. Bunun üzerine Ferhat Yılan, Kazım Yılan ile Murat Canbay, cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekipleri, Deniz Türk'ün cinayete kurban gittiği ihtimali üzerinde durarak cesedini aramaya başladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.