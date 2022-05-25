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Giriş Tarihi: 25.5.2022 16:27

15 yıllık davada dördüncü karar! Nijeryalı Festus Okey'in karakolda ölümüne yeni ceza

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
15 yıllık davada dördüncü karar! Nijeryalı Festus Okey’in karakolda ölümüne yeni ceza

Nijeryalı Festus Okey'in 15 yıl önce Beyoğlu Polis Merkezi'nde ölümüne ilişkin davada, dördüncü kez karar çıktı. Daha önce üç kez Yargıtay'dan dönen davada mahkeme bu kez sanık polise 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dördüncü kez yapılan yargılamanın karar duruşmasına avukatlar ile Festus Okey'in yakınları olduğunu belirten şikayetçiler katıldı. Sanık Cengiz Yıldız ise görüntülü olarak mahkemeye bağlandı. Mahkeme heyeti, Yıldız'ı "taksirle öldürme" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

15 YILDIR SÜREN YARGILAMA

Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 20 Ağustos 2007'de Nijeryalı Festus Okey'in gözaltında ölümüne neden olmakla suçlanan polis memuru Cengiz Yıldız hakkında "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 3,5 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi, 13 Aralık 2011'de verdiği ilk kararda, sanık polis memurunu "taksirle öldürmek" suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırmıştı.

Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 1. Ceza Dairesi, mahkemenin kararını usulden bozmuş, Festus Okey'in aile avukatlarının müdahillik talebinin reddedilmesini usule aykırı bularak, yeniden yargılama yapılması için dosyayı mahkemeye göndermişti.

İlk bozma kararının ardından 2014 yılında ikinci kez görülmeye başlanan davada yerel mahkeme kararında direnmiş, devreye Yargıtay Ceza Genel Kurulu girmişti. Kurulun kararıyla dosya tekrar yerel mahkemeye gönderilip, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin kararı doğrultusunda yargılama yapılması istenmişti.

Mahkeme, 17 Mart 2021'de sanık Cengiz Yıldız'ı "kasten öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Ancak Yargıtay, olayın "olası kast" değil de "bilinçli taksir" ile öldürme olduğunu belirterek, üçüncü kez kararı bozmuştu.

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15 yıllık davada dördüncü karar! Nijeryalı Festus Okey'in karakolda ölümüne yeni ceza
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