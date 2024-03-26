15 yıllık mücadelede mutlu son MKE’de Taşeroran’a saygılı formülü

Türkiye'nin olduğu kadar Kırıkkale'nin de göz bebeği olan Makine ve Kimya Endüstri Kurumu geçtiğimiz yıl KİT kapsamından çıkarılarak daha aktif hareket edip hızlı karar alabilmesi için Hazine'ye bağlanarak Anonim Şirket statüsüne çevrilmişti. Bu kapsamda MKE'de şoför, temizlik görevlisi, itfaiye, güvenlik görevlisi gibi taşeron firmada kalan işçilerin konumları belirsiz kalmıştı. Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve Milletvekili Mustafa Kaplan'ın MKE Genel Müdürlüğünde yaptıkları girişimler sonuç verdi. Bin'e yakın taşeron işçi MKE bünyesinde kurulacak olan şirket bünyesine geçirilerek işçilerin gelecek kaygısına son verilecek.

SAYGILI VE KAPLAN, BAKAN GÜLER İLE BİRE BİR GÖRÜŞTÜ

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın daveti üzerine Kırıkkale'ye gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit aileleri onuruna verilen yemek sonrası Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve Milletvekili Mustafa Kaplan ile bir araya geldip başa baş bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede taşeron işçilerin daha önce kendisine anlattığı sorunları dile getiren Belediye Başkanı Saygılı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e işçilerin durumun açtı. Başkan Saygılı, Bakan Güler'den taşeron işçi kardeşlerin dışarıda kaldıklarını, yeni şirket kurulduktan sonra mağdur olduğunu belirterek "MKE'ye her hangi bir zararı olmayacağını düşünüyoruz. Kırıkkale Belediyesinde şirket kurduk, arada ki taşeronu çıkardık. MKE'de sizde taşeronu kaldırır, arkadaşlarımız tamamı o şirkette çalışır. Taşeron aradan çıkar, oraya ödenen ücrette işçi kardeşlerimize ödenir" şeklinde yapılabilecek çalışma hakkında bilgi verdiğini aktardı.

İŞÇİLER : YILLARDIR SÜREN SORUNUMUZU SAYGILI SONA ERDİRDİ

Bakan Güler'in kendisine anlatılan projeye olumlu baktığını söyleyerek kendisi adına işçilere müjde verebileceğini söylemesi üzerine MKE'de taşeron olarak çalışan işçilerle gece ilerleyen saatte Belediye Başkanı Saygılı bir araya geldi. Belediye Başkanı Saygılı burada yaptığı konuşmada "Sayın Bakanımızın sizin hakkında verdiği mesajı söyleyim. Çok doğru, git arkadaşlara benim adıma söz ver dedi. Bütün samimiyetim ile söylüyorum. Sizden daha fazla sevindim. Hemen çalışmalarına beraber başlayalım dedi. Şükürler olsun Bakanımız teklifimizi kabul etti. Buradan dönüş yok" dedi. Taşeron işçilerde "kendilerinin 15 yıldır biz bu işin mücadelesini veriyoruz. Belediye Başkanımız ve milletvekilimiz hep bizim yanımızda oldu. Yıllardır süren bu sıkıntımızı sona erdirdik. Her zaman yanlarındayız" ifadesini kullandılar.

SAYGILI'NIN ÖNCELİĞİ ŞEHİRDE Kİ İSTİHDAMI ARTIRMAK

Gerek MKE'nin yeni tesislerinin Kırıkkale'ye çekilmesi gerekse Roket-San'ın Türkiye'nin en büyük savunma yatırımını Kırıkkale'ye yapılmasını sağlayan Belediye Başkanı Mehmet Saygılı şehrin gençlerine yönelik istihdamına yönelik önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. MKE'nin taşeron işçilerinin gelecek kaygılarını sone erdiren Saygılı, MKE'nin yeni kurulacak olan tesisinde de Kırıkkale'li gençlerin öncelikli olarak tercih edilmesi hususunda girişimde olduklarını da düzenlenen toplantıda dile getirdi. "Saygılı nasıl Roket-San'da Kırıkkale ikametini öncelikli kıldırdıysak aynısını MKE'nin şehrimize yeni kuracağı tesis içinde gerçekleştirmek için çaba sarf ediyoruz" ifadesini kullandı.