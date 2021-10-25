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Giriş Tarihi: 25.10.2021 10:42 Son Güncelleme: 25.10.2021 10:49

15 zehir taciri tutuklandı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
15 zehir taciri tutuklandı

Adana’da uyuşturucu sattığı öne sürülerek yakalanan 173 torbacıdan 15’i tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 18-24 Ekim tarihleri arasında operasyonlar düzenledi. 129 adrese düzenlenen baskınlarda 173 şüpheli gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda 3 kilo 81 gram esrar, 1 kilo 508 gram metamfetamin, bin 187 uyuşturucu hap, 71 gram eroin, 58 gram bonzai, 3 gram kokain, ruhsatsız 2 tüfek, 3 tabanca ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin 250 lira ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı, 26'sı adli kontrol şartı, 132'si ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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15 zehir taciri tutuklandı
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