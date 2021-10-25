15 zehir taciri tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 18-24 Ekim tarihleri arasında operasyonlar düzenledi. 129 adrese düzenlenen baskınlarda 173 şüpheli gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda 3 kilo 81 gram esrar, 1 kilo 508 gram metamfetamin, bin 187 uyuşturucu hap, 71 gram eroin, 58 gram bonzai, 3 gram kokain, ruhsatsız 2 tüfek, 3 tabanca ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin 250 lira ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı, 26'sı adli kontrol şartı, 132'si ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.