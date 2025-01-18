150 ailenin veresiye borcunu kapattılar

Ankara'da görev yapan polis memuru Mustafa Şahin, Osmanlı'nın 'Zimem Defteri' geleneğini yaşatıyor. Şahin ve yardımseverler, Bitlis'te yardıma muhtaç 150 ailenin 200 bin liralık borcunu kapattı. 81 ildeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmayı hedeflediklerini belirten Şahin, "Bir ecdat geleneği olan Zimem, olanın olmayana bağış yaptığı güzel bir yardımlaşma. Marketlere, bakkallara gidip borçları kapatıyoruz" dedi. Bakkal Esat Gülsün ise "Köyümüzde maddi durumu iyi olmayan ailelerimizin bize borcu vardı. Bu borçları ödedikleri için yardımseverlere çok teşekkür ediyorum" dedi. İHA