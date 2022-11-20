Avcılar İlçesi'ne bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan bir depodan 150 bin lira değerinde tekstil malzemesi çalındı. Güvenlik kamera görüntülerini detaylı bir şekilde inceleyen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; açık kimliklerini tespit ettiği B.S., E.D. ve A.D. isimli üç kişinin söz konusu tekstil malzemelerini kamyonet kasasına yükledikten sonra olay yerinden kaçtıklarını tespit etti.

150 bin liralık tekstil malzemesi çaldılar! 3'ü de yakalandı | Video

Gözaltına alınan ve "İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen üç suç ortağı da "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.