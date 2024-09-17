Haberler Yaşam Haberleri 150 çuval midyeyle yakaladılar
Giriş Tarihi: 17.9.2024 09:49 Son Güncelleme: 17.9.2024 09:52

150 çuval midyeyle yakaladılar

İstanbul’da kaçak midye avcılığı yapan 2 kişi 150 çuval midyeyle yakalandı. Midyeler İstanbul Boğazı’na bırakılırken, iki kaçak midye avcısına toplamda 52 bin 484 lira ceza kesildi.

Emir SOMER Emir SOMER
150 çuval midyeyle yakaladılar

İstanbul Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Polisleri; Kadıköy İlçesi'nde sahilden yasak yolla çıkarılan midyelerin yüklendiği bir araca operasyon düzenledi. Y.G. ve M.G. isimli 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda 150 çuval midye muhafaza altına alındı.

Midyeler canlılıklarını sürdürebilmeleri ve doğal yaşama kazandırılabilmeleri için tekrardan denize bırakıldı. Gözaltına alınan iki kaçak midye avcısına "1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'na Muhalefet" suçundan toplamda 52 bin 484 lira ceza kesildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
150 çuval midyeyle yakaladılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA