150 çuval midyeyle yakaladılar

İstanbul Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Polisleri; Kadıköy İlçesi'nde sahilden yasak yolla çıkarılan midyelerin yüklendiği bir araca operasyon düzenledi. Y.G. ve M.G. isimli 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda 150 çuval midye muhafaza altına alındı.

Midyeler canlılıklarını sürdürebilmeleri ve doğal yaşama kazandırılabilmeleri için tekrardan denize bırakıldı. Gözaltına alınan iki kaçak midye avcısına "1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'na Muhalefet" suçundan toplamda 52 bin 484 lira ceza kesildi.