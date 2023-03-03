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Giriş Tarihi: 3.3.2023 11:17 Son Güncelleme: 3.3.2023 11:45

150 milyon liralık şebeke… 35 üyesi yakalandı

Banka hesaplarında 150 milyon lira para akışı tespit edilen bir yasa dışı bahis şebekesi çökertildi. 35 kişi gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
150 milyon liralık şebeke… 35 üyesi yakalandı

"Yasa Dışı Bahis" operasyonunu İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Sanal ortamda yasa dışı bahis oynanmasını sağlayan ve para transferlerine aracılık ettiği tespit edilen bir şebekeye İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı ve Özel Harekat destekli operasyon düzenlendi. 35 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 30 bin 100 dolar, beş bin 30 lira, 68 cep telefonu, 249 sim kart, 19 dizüstü bilgisayar, altı tablet bilgisayar, 23 harici bellek, iki sabit disk, dört hafıza kartı, iki bin 815 banka kartı ele geçirildi. Şebeke üyelerinin; çevrelerindeki kişilerden "Set" olarak adlandırdıkları çoklu banka kartları (Birden Çok Bankaya Ait Hesaplar ve Bu Hesaplara Tanımlı Sim Kart) temin ettikleri ve bu hesaplar vasıtasıyla yasa dışı bahis paralarını akladıkları belirlendi. Adliyeye sevk edilen şebeke üyelerinin banka hesaplarında ve Kripto Cüzdan (Bitcoin) analizlerinde 150 milyon liralık para akışı tespit edildiği belirtildi.

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150 milyon liralık şebeke… 35 üyesi yakalandı
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