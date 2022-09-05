150 tekne limanda mahsur kaldı

Zonguldak Alaplı'da balıkçı barınağı olarak kullanılan limanın çıkışının kumla dolması yüzünden 150 kadar balıkçı teknesi limanda mahsur kaldı. Balıkçılar, liman girişini dolduran kum ve taşlar nedeniyle birçok tekne limana geçişlerde altının sürtmesi nedeniyle balığa çıkamadıklarını söyledi. Liman içerisinde su, elektrik ve tuvalet de bulunmadığını belirten balıkçılar, hafif poyrazda liman ağzınn çakılla kapandığını anlattı. Balıkçılar, 2006 yılında açılan barınaktaki bu sorunun son 5 yıldır yaşandığını dile getirdi. En az 6-7 metre olması gereken giriş kısmındaki su derinliğinin 30 santim boyunda olduğunu vurgulayan balıkçılar barınak giriş ve içinin tarak gemisiyle temizlenmesini istedi.