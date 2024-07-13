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Giriş Tarihi: 14.7.2024

150 yıllık Kızlar Mektebi gün sayıyor

SERKAN ATICI
150 yıllık Kızlar Mektebi gün sayıyor
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bulunan ve Osmanlı'nın son dönemlerinde Amerikan okulu olarak inşa edilen Kızlar Mektebi'nde restorasyon devam ediyor. Son aşamasına gelinen restorasyon çalışmaları ile 150 yıllık okul, kütüphaneye çevrilecek. Restorasyon çalışmaları kapsamında, taş binanın özgün yapısının korunmasına özen gösterildiği ve modern kullanım alanlarına dönüştürülmesi için gerekli düzenlemelerin yapıldığı belirtildi. Kaymakam Ali Güldoğan, restorasyon çalışmaları tamamlandığında Kızlar Mektebi'nin Merzifon'un kültürel mirası olarak önemli bir merkez olacağını ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacağını belirtti.
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150 yıllık Kızlar Mektebi gün sayıyor
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