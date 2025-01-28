154 yıllık İETT can çekişiyor: İstanbul’da 3 ayrı noktada İETT kazaları yaşandı

Bahçeşehir'de aynı cadde üzerinde İETT otobüslerinin karıştığı iki ayrı kaza yaşandı. İETT otobüsü, beton pombası ile çarpıştı. Yaralananlar hastanelere kaldırıldı. Bahçelievler'de ise körüğü arızalanan İETT otobüsüne başka bir otobüs çarptı. Yolcular ucuz kurtuldu, trafik arap saçına döndü. Ekiplerin kazaya müdahale ettiği sırada aynı caddede İETT otobüsü, önünde ilerleyen İETT otobüsüne çarptı. Kazalarda yaralananlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.