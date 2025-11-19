155 milyarlık ‘IQ Money’ vurgunu

İstanbul'da, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'nin "yasa dışı bahis" ve "nitelikli dolandırıcılık" başta olmak üzere organize suç faaliyetlerine çok yüksek hacimli finansal transferlerle sistematik şekilde aracılık ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 26 şüpheli gözaltına alındı. MASAK raporları, şirket üzerinden gerçekleştirilen yaklaşık 155 milyar TL'lik işlem hacminin "hayatın olağan akışıyla bağdaşmadığını" ortaya koydu. İşlemlerin saniyeler içinde tekrarlandığı, yatırma– çekme dengesinin büyük oranda bozuk olduğu, açıklamalarda ise "bet", "bahis", "kumar", "dolandırıcı" ifadelerinin yoğun şekilde yer aldığı belirlendi. İncelemelerde yaklaşık 78 milyar TL'nin suç gelirleriyle bağlantılı olduğuna dair kuvvetli şüphe oluştu. 18 Kasım 2025'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şirket merkezi ile şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; tüm dijital altyapı, finansal kayıtlar, taşınır–taşınmaz mal varlıkları ve şirket ortaklık paylarına el konuldu. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nin kararıyla şirkete TMSF kayyum olarak atandı ve 5549 sayılı yasa kapsamında şirkete resmen el konuldu. Soruşturmada şirket yöneticilerinden birinin yurtdışında olduğu belirlendi. Bu şüpheli için kırmızı bülten çıkarılması amacıyla çalışma başlatıldı. Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiğini belirtirken, operasyon kapsamında 26 şüphelinin halen gözaltında olduğu, 1 şüphelinin yurtdışında bulunduğu, 1 şüphelinin ise firari olduğu açıklandı.