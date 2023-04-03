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Giriş Tarihi: 3.4.2023

157 kaçak göçmen yakalandı

157 kaçak göçmen yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, konut ve iş yerlerini, kaçak durumda bulunan yabancı uyruklu şahıslara kiralayan veya ikametlerinde barındıran ve diğer ülkelere sevkini sağlayan şüpheliler tespit edildi. Göçmenlerin barındırıldığı Büyükçekmece, Fatih, Esenyurt, Başakşehir ve Silivri'de 5 farklı adres belirlenirken, konuya ilişkin ekiplerce 7 ayrı saha çalışması gerçekleştirildi. Tespit edilen adreslerde kaçak durumda bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenlenirken, yapılan operasyonlar sonucu farklı uyruklarda 157 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenleri evlerinde barındıran 11 şüpheli ise gözaltına alındı.

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157 kaçak göçmen yakalandı
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