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Giriş Tarihi: 12.9.2022 11:13 Son Güncelleme: 12.9.2022 11:28

16 adresi soymuşlardı… Keşif yaparken yakalandılar…

İstanbul Beyoğlu’nda 16 hırsızlık suçundan aranan dört kadın hırsız, apartmanlara girerek keşif yaptıkları esnada Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
16 adresi soymuşlardı… Keşif yaparken yakalandılar…

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Kılıç Ali Paşa Mahallesi'ndeki ara sokaklar içerisinde şüpheli kadın şahısların olduğu ve apartmanlara girerek keşif yaptıkları ihbarı üzerine harekete geçti. Fiziki takip başlatıldı.

16 adresi soymuşlardı, keşif yaparken yakalandılar | Video

Daireleri gözetleyerek hırsızlık suçu gerçekleştirme eylemi içerisinde oldukları belirlenen M.Ç., P.Ç., Ç.B. ve Z.A. isimli dört kadın, Beyoğlu Cihangir Mahallesi'ndeki bir sokak içerisinde keşif yaptıkları sırada Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Çok sayıda suç kayıtları bulunan ve toplamda 16 farklı hırsızlık suçundan arandıkları tespit edilen kadın hırsızları hırsızlık olaylarında iz bırakmamak amacıyla ellerine çorap geçirdikleri, çeşitli takı, kıyafetler ve cerrahi maskelerle kendilerini kamufle ettikleri tespit edildi. "Evden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen dört suç ortağı da "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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16 adresi soymuşlardı… Keşif yaparken yakalandılar…
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