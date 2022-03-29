16 bin 190 yeni vaka, 63 vefat

Türkiye'de dün 288 bin 968 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 190 kişinin testi pozitif çıktı. 63 kişi yaşamını yitirirken, iyileşenlerin sayısı 21 bin 256 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı oranı yüzde 85.34, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93.08 olarak kayıtlara geçti. Uygulanan toplam aşı miktarı 146 milyon 881 bin 913 doza yükseldi. 18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu. ANKARA