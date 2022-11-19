16 bin çiftçiye 75 milyonluk mazot desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin, tarımsal kalkınmaya destek olmak ve çiftçilerin gelir düzeyini artırmak için hayata geçirdiği proje kapsamında, yaklaşık 16 bin çiftçiye 75 milyon TL değerinde 2,7 milyon litre tamamı hibe mazot desteği sağlıyor. Derince İshakçılar Mahallesi'nde düzenlenen tören ile çiftçilere akaryakıt kartları teslim edildi. Törene katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, destekten yararlanan Körfez ve Derince ilçesindeki üreticilerin traktörlerinin depolarını mazotla doldurdu.