16 kez ölümden kurtulan Mehmet Ali amca: Keşke bu kez ölseydim de diğerleri yaşasaydı

K.Maraş Elbistan'da depreme yakalanan 71 yaşındaki Mehmet Ali Hörmetli, o sırada odun kırmak için evden çıktığı için asrın felaketinden sağ kurtuldu. Evi yerle bir olan Hörmetli, daha önce Van ve Gölcük depremlerinin de aralarında olduğu 15 tehlikeli olaydan sağ kurtulduğunu anlatarak "Ben bu hayatta tek başımayım. Keşke ben ölseydim de başka ocaklar sönmeseydi. Yaşasam da olur yaşamasam da. Enkaz altında kalan aileleri görünce kahroldum. İnşallah bir daha böyle acılar yaşamayız" dedi. İşte Mehmet Ali amcanın ilginç yaşam öyküsünden kesitler;Askerden geldikten sonra 1972'de TIR şoförü olarak gittiği Libya'da kaza yaptı. Demir çubuk omzumdan girip diğer taraftan çıktı. Hayatta kaldı.Suudi Arabistan'da TIR şoförlüğü yaparken iki trafik kazası daha geçirdi. O kazalardan da hafif sıyrıklarla kurtuldu.Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye döndükten sonra 1977'de Van'da meydana gelen 7.5 şiddetindeki depreme yakalandı. 3 bin 840 kişinin öldüğü o depremden de sağ kurtuldu.7.4'lük Gölcük depremini yara almadan atlattı.Malatya- Kayseri arasında kamyon şoförlüğü yaparken frenler patladı. Kamyon ve üzerindeki 20 ton yükle 30 metre yüksekliğindeki uçuruma uçtu, ölmedi.43 yolcu taşıdığı otobüsle İskenderun'a giderken yine frenler patladı ve tarlaya uçtu, yine kurtuldu.İnşaatlarda 5 kez iş kazası geçirdi. Birinde üzerine boru düştü, hastanelik oldu ama hayatta kaldı.Son olarak ta Elbistan depremine yakalandım. Evde yatarken, aklıma çıkıp odun kırmak geldi.