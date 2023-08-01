16 kişinin öldürüldüğü olayda 5 kez müebbet cezası alan 2 kişi yakalandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Arısı Mahallesinde 1992 yılında 2 akraba aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı çatışmada 16 kişi öldü, 4 kişi de yaralanmıştı. Kan donduran cinayet sonrasında öldürülen 16 kişinin üzerine yağ dökülerek yakılmıştı.

SİVEREK EMNİYETİNDEN BAŞARILI OPERASYON

Olayı gerçekleştiren ve haklarında 5 kez müebbet hapis cezası bulunan S.K. ( 57) ve M.K. (63)' nin Siverek sınırları içerisinde saklandığı ihbarını alan Siverek Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, gelen ihbarı değerlendirerek operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda, S.K ve M.K. saklandıkları yerde olayı gerçekleştirmelerinden 31 yıl sonra kıskıvrak yakalandı. S.K ve M.K., Siverek Adliyesinde ki işlemlerinin sonrasında Siverek Kapalı Cezaevine teslim edildi.